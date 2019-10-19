Tatilinizde Tiran ve İşkodra şehirlerini gezdiyseniz hangi Balkan ülkesini ziyaret etmişsiniz demektir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Tatilinizde Tiran ve İşkodra şehirlerini gezdiyseniz hangi Balkan ülkesini ziyaret etmişsiniz demektir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Tatilinizde Tiran ve İşkodra şehirlerini gezdiyseniz hangi Balkan ülkesini ziyaret etmişsiniz demektir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Tatilinizde Tiran ve İşkodra şehirlerini gezdiyseniz hangi Balkan ülkesini ziyaret etmişsiniz demektir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Doğru cevap: Arnavutluk