ABD'den Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir?
ABD'den Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ABD'den Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
ABD'den Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ABD'den Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
A: Misis Mozaik Müzesi
B: Narlıkuyu Müzesi
C: Zeugma Müzesi
D: Büyük Saray Müzesi
Doğru cevap: Zeugma Mozaik Müzesi
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