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ABD'den Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.10.2019
ABD'DEN TÜRKİYE'YE GETİRİLEN ÇİNGENE KIZI MOZAİĞİNE AİT PARÇALAR GAZİANTEP'TEKİ HANGİ MÜZEDE SERGİLENMEKTEDİR?

ABD'den Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir? 19 Ekim Kim Olmak İster yarışmasında ABD'den Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

ABD'den Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir? 19 Ekim Kim Olmak İster yarışmasında ABD'den Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Misis Mozaik Müzesi

B: Narlıkuyu Müzesi

C: Zeugma Müzesi

D: Büyük Saray Müzesi

Doğru cevap: Zeugma Mozaik Müzesi

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