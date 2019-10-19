Günümüde tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Günümüde tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Günümüde tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Günümüde tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Doğru cevap: Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu