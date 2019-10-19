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Günümüde tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.10.2019
GÜNÜMÜDE TÜM BÖLÜMLERİ HALKA AÇIKKEN TOPKAPI SARAYI'NI ZİYARET EDEN BİRİ HANGİSİNİ GÖREMEZ?

Günümüde tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez? 19 Ekim Kim Olmak İster yarışmasında Günümüde tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Günümüde tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez? 19 Ekim Kim Olmak İster yarışmasında Günümüde tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Doğru cevap: Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu

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