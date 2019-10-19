Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Fransızca

B: İsveçce

C: Fince

D: Danca

Doğru cevap: Fransızca