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Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.10.2019
HANGİSİ İSVİÇRE'NİN RESMİ DİLLERİNDEN BİRİDİR?

Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Fransızca

B: İsveçce

C: Fince

D: Danca

Doğru cevap: Fransızca

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