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Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.10.2019
ÜZERİNDE SİN, COS, LOG GİBİ TUŞLAR BULUNAN HESAP MAKİNELERİ İÇİN KULLANILAN İFADE NEDİR?

Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

SORU: Üzerinde sin, cos , log gibi tuşlar bulunan çok fonksiyonlu hesap makineleri için kullanılan ifade hangisidir?

A- Düzlemsel

B- Kurumsal

C- Olgusal

D-Bilimsel

Doğru cevap: Bilimsel (D)

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