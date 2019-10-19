Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir?
Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
SORU: Üzerinde sin, cos , log gibi tuşlar bulunan çok fonksiyonlu hesap makineleri için kullanılan ifade hangisidir?
A- Düzlemsel
B- Kurumsal
C- Olgusal
D-Bilimsel
Doğru cevap: Bilimsel (D)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Aras Bulut İynemli ile dans eden Nehir kimdir?
- Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye gitti!
- Hadise’ye bir darbe de annesinden!
- Hadise fotoğrafıyla olay oldu! Görenleri şaşkına döndü...
- Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın ortaya çıkan fotoğrafları olay oldu!
- Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı
- Uğur Akkuş’tan Ebru Şallı’ya milyon dolarlık hediye!
- Şeyma Subaşı iflasın eşiğine geldi!
- Kriz büyüdü! Birbirlerine girdiler
- Kim Milyoner Olmak İster 837. bölüm canlı izle! – ATV
- Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir?
- Kim Milyoner Olmak İster 837. bölüm canlı izle! – ATV
- Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı anlatım | Video
- Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… SGK SSK Bağ-Kur Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?
- Hileli taklit ürünler listesi: Domuz eti kullanan markalar hangileri? At eti ve domuz eti satan yerler!
- 26. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? 7 bin polis alımı POMEM başvuruları ne zaman bitecek?
- Daniel Candeias kimdir? Candeias kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
- 2019 MSB Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları! Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor?
- KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Başvurular 21 Ekim'e kadar...
- Son dakika: Suriye’de yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor
- Hercai 17. son bölüm tek parça kesintisiz izle! Hercai 17. bölüm izle! - ATV
- Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti