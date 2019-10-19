Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

SORU: Üzerinde sin, cos , log gibi tuşlar bulunan çok fonksiyonlu hesap makineleri için kullanılan ifade hangisidir?

A- Düzlemsel

B- Kurumsal

C- Olgusal

D-Bilimsel

Doğru cevap: Bilimsel (D)