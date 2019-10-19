"Gülen Gözler" adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir?
Giriş Tarihi: 19.10.2019
"Gülen Gözler" adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Gülen Gözler" adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
"Gülen Gözler" adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Gülen Gözler" adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
A: İsmet
B: Fikret
C: Kudret
D: Hikmet
Doğru cevap: Kudret (C)
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