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"Gülen Gözler" adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.10.2019
GÜLEN GÖZLER ADLI YEŞİLÇAM FİLMİNDE HANGİSİ EVDEKİ 5 KIZDAN BİRİNİN ADI DEĞİLDİR?

"Gülen Gözler" adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir? 19 Ekim Kim Olmak İster yarışmasında "Gülen Gözler" adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

"Gülen Gözler" adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir? 19 Ekim Kim Olmak İster yarışmasında "Gülen Gözler" adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: İsmet
B: Fikret
C: Kudret
D: Hikmet

Doğru cevap: Kudret (C)

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