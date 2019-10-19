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Cornell Üniversitesindeki bir araştırmaya göre, antibakteriyel özelliği en yüksek olan hangisidir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.10.2019
CORNELL ÜNİVERSİTESİNDEKİ BİR ARAŞTIRMAYA GÖRE, ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİĞİ EN YÜKSEK OLAN HANGİSİDİR?

Cornell Üniversitesindeki bir araştırmaya göre, antibakteriyel özelliği en yüksek olan hangisidir? 19 Ekim Kim Olmak İster yarışmasında Cornell Üniversitesindeki bir araştırmaya göre, antibakteriyel özelliği en yüksek olan hangisidir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Cornell Üniversitesindeki bir araştırmaya göre, antibakteriyel özelliği en yüksek olan hangisidir? 19 Ekim Kim Olmak İster yarışmasında Cornell Üniversitesindeki bir araştırmaya göre, antibakteriyel özelliği en yüksek olan hangisidir?sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Sarımsak

B: Kırmızıbiber

C: Hardal

D: Zencefil

Doğru cevap: Sarımsak (A)

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