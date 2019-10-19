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Fitness TDK anlamı - İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.10.2019
FİTNESS TDK ANLAMI - İNGİLİZCE KÖKENLİ FİTNESS KELİMESİNİ TDK SÖZLÜKLERİNDE ARADIĞINIZDA SÖZLÜK SİZİ HANGİSİNE YÖNLENDİRİR?

İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir? 19 Ekim Kim Olmak İster yarışmasında İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir? 19 Ekim Kim Olmak İster yarışmasında İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Zindelik

B: Uygunluk

C: Form tutma

D: Sağlıklı yaşam

Doğru cevap: Sağlıklı Yaşam (D)

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