Fitness TDK anlamı - İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir?

İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir? 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Zindelik

B: Uygunluk

C: Form tutma

D: Sağlıklı yaşam

Doğru cevap: Sağlıklı Yaşam (D)