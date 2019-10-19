Yasemin Allen sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı!
Güzel oyuncu Yasemin Allen, kısa süre önce yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yurt dışı tatiline çıktığı sevgilisiyle ilk pozunu Instagram’da paylaştı. Yabancı damadın kimliği ise herkesin merak konusu oldu.
Uzun süredir özel hayatında sessizliğe bürünen Yasemin Allen, aşk orucunu sonunda bozdu. İki yıl önce uzatmalı aşkı Armağan Oğuz'la yollarını ayıran güzel oyuncu, önceki gün ise yeni sevgilisiyle sosyal medyada ilan-ı aşk etti.
GİZEMLİ SEVGİLİ
30 yaşındaki oyuncu, yurt dışında tatil yaptığı sevgilisiyle baş başa aşk fotoğraflarını paylaşıp altına da kalp emojisi koydu. Özel hayatını objektiflerden uzak yaşamaya özen gösteren ünlü oyuncu, paylaşımına yeni aşkını etiketlemekten kaçındı. Güzel oyuncunun adını sır gibi sakladığı yeni sevgilisinin kimliği merak konusu oldu. Bu arada Allen'in hayranları oyuncuyu öpücük yağmuruna tutan gizemli erkek hakkında ise "Yasemin'le yakışmamış" yorumu yapmaktan kendini alamadı.
Geçen yıl ABD-İngiliz yapımı bir dizide Rus ajanını canlandıran Allen'in yeni aşkıyla da aynı projede tanıştığı konuşuluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Beni Bırakma’da Tarık ve Kerem karşı karşıya!
- Hercai 17. bölüm izle! Hercai 17. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses eşi Muhterem Nur kim?
- İkizlerin yüzünü ilk kez paylaştı
- Bir Zamanlar Çukurova'nın 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
- Bade İşcil, kafa karıştırdı!
- Müslüm filmi oyuncu kadrosu | Müslüm filmi oyuncuları kimdir?
- Müthiş start
- Engin Akyürek gönülleri fethetti
- Müslüm filmi oyuncusu Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırdı!
- Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? MSB Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir?
- KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Başvurular 21 Ekim'e kadar...
- Son dakika: Suriye’de yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor
- Hercai 17. bölüm izle! Hercai 17. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti
- Müslüm filmi oyuncu kadrosu | Müslüm filmi oyuncuları kimdir?
- Müslüm filmi oyuncusu Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırdı!
- Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses eşi Muhterem Nur kim?
- Arap gazetecilerden Türkiye-ABD anlaşmasına çarpıcı yorum
- 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zamlarıyla ne kadar maaş alacağım?
- Türkiye Bankalar Birliği'nden 'yeniden yapılandırma' duyurusu
- Macron, Merkel ve Johnson ile birlikte Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı