Yasemin Allen sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı!

Güzel oyuncu Yasemin Allen, kısa süre önce yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yurt dışı tatiline çıktığı sevgilisiyle ilk pozunu Instagram’da paylaştı. Yabancı damadın kimliği ise herkesin merak konusu oldu.

Uzun süredir özel hayatında sessizliğe bürünen Yasemin Allen, aşk orucunu sonunda bozdu. İki yıl önce uzatmalı aşkı Armağan Oğuz'la yollarını ayıran güzel oyuncu, önceki gün ise yeni sevgilisiyle sosyal medyada ilan-ı aşk etti.

GİZEMLİ SEVGİLİ

30 yaşındaki oyuncu, yurt dışında tatil yaptığı sevgilisiyle baş başa aşk fotoğraflarını paylaşıp altına da kalp emojisi koydu. Özel hayatını objektiflerden uzak yaşamaya özen gösteren ünlü oyuncu, paylaşımına yeni aşkını etiketlemekten kaçındı. Güzel oyuncunun adını sır gibi sakladığı yeni sevgilisinin kimliği merak konusu oldu. Bu arada Allen'in hayranları oyuncuyu öpücük yağmuruna tutan gizemli erkek hakkında ise "Yasemin'le yakışmamış" yorumu yapmaktan kendini alamadı.



Geçen yıl ABD-İngiliz yapımı bir dizide Rus ajanını canlandıran Allen'in yeni aşkıyla da aynı projede tanıştığı konuşuluyor.