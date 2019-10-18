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Oğuzhan Özyakup’tan Melisa Aslı Pamuk'a sanal ihanet!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.10.2019
DÜĞÜN ÖNCESİ İHANET!

Ünlü oyuncu ’la gelecek yaz evlenmeyi planlayan ’tan kırmızı kartlık hareket... Beşiktaşlı futbolcunun model ’yu yakın markaja aldığı ortaya çıktı. Aksu, ihaneti önceki gün ’da ifşa etti.

SOSYAL ÇAPKIN OĞUZHAN
Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'a şok! Ünlü oyuncuyla Nisan'da başlayan aşkını nikah masasına taşımaya hazırlanan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, çapkınlıktan geri kalmadı.

Pamuk'la geçen hafta ailelerini tanıştırıp düğün tarihini kararlaştıran futbolcu, önceki gün çapkınlıkta yakayı ele verdi.

DÜĞÜN ÖNCESI İHANET!
PAMUK'LA 2020 yaz başında evlenmeyi planlayan 27 yaşındaki futbolcunun model Funda Aksu'ya 'da attığı mesajlar ortaya çıktı. Aksu, art arda mesaj atan futbolcunun önceki gün "Cevap verecek misin?" diye yazdığı mesajı "Bu da ardından gelen gol" notuyla paylaştı. Pamuk'a ihanet eden Özyakup'un ofsaytlık hareketiyle gözler oyuncuya çevrildi.

MESAJLARI YAKTI
, kendisini Instagram'da mesaj yağmuruna tutan Özyakup'un ipliğini pazara çıkardı.

Genç manken, bu hamlesiyle de kendisinden yüz bulamayan çapkın futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

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