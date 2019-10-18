Oğuzhan Özyakup’tan Melisa Aslı Pamuk'a sanal ihanet!
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk’la gelecek yaz evlenmeyi planlayan Oğuzhan Özyakup’tan kırmızı kartlık hareket... Beşiktaşlı futbolcunun model Funda Aksu’yu sosyal medyada yakın markaja aldığı ortaya çıktı. Aksu, ihaneti önceki gün Instagram’da ifşa etti.
SOSYAL ÇAPKIN OĞUZHAN
Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'a şok! Ünlü oyuncuyla Nisan'da başlayan aşkını nikah masasına taşımaya hazırlanan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, çapkınlıktan geri kalmadı.
Pamuk'la geçen hafta ailelerini tanıştırıp düğün tarihini kararlaştıran futbolcu, önceki gün çapkınlıkta yakayı ele verdi.
DÜĞÜN ÖNCESI İHANET!
PAMUK'LA 2020 yaz başında evlenmeyi planlayan 27 yaşındaki futbolcunun model Funda Aksu'ya Instagram'da attığı mesajlar ortaya çıktı. Aksu, art arda mesaj atan futbolcunun önceki gün "Cevap verecek misin?" diye yazdığı mesajı "Bu da ardından gelen gol" notuyla paylaştı. Pamuk'a sosyal medyada ihanet eden Özyakup'un ofsaytlık hareketiyle gözler oyuncuya çevrildi.
MESAJLARI YAKTI
Funda Aksu, kendisini Instagram'da mesaj yağmuruna tutan Özyakup'un ipliğini pazara çıkardı.
Genç manken, bu hamlesiyle de kendisinden yüz bulamayan çapkın futbolcuya kırmızı kart gösterdi.
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