Orient Express raylara dönüyor! Lüks trenin ilk yolcuları arasında Kate Moss da var

1883 ile 1977 yıllarında seferini yapan Orient Express, raylara dönüyor. İstanbul’dan Paris’e gidecek olan lüks trenin ilk yolcuları arasında Kate Moss da var...

Filmlere de konu olan ve 1883 ile 1977 yılları arasında Paris-İstanbul seferini yapan ünlü Orient Ekspres, bir dönüyor pir dönüyor... Agatha Christie'nin 1930 tarihli 'Şark Ekspresinde Cinayet' adlı romanı başta olmak üzere pek çok film ve kitapta anlatılan ünlü tren, yeniden raylara dönüyor.

2020 yılında İstanbul ile Paris arasındaki seferine başlayacak olan trenin tüm biletleri şimdiden satıldı. Paris'ten yola çıkıp Budapeşte, Bükreş ve Bulgaristan'ın ardından İstanbul'a gelecek olan olan trenle 6 günlük ultra lüks yolculuğun ücreti tam 15 bin sterlin yani yaklaşık 115 bin TL.... Biletleri şimdiden tükenen 2020 yılındaki yolculuk için bilet alanlar arasında Türkiye'ye olan sevgisiyle bilinen dünyaca ünlü İngiliz model Kate Moss ve birçok İngiliz modacı dostu da bulunuyor.

TÜRKIYE AŞKIYLA BİLİNİYOR



Dünyaca ünlü İngiliz model Kate Moss, yıllardır her yaz Bodrum'da tatil yapıyor. Ülkemize olan sevgisiyle bilinen Moss, önümüzdeki yıl da İstanbul'a gelecek...