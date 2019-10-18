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Hera Aslan ve Ozan Doğulu’dan mutlu aile pozu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.10.2019
HERA ASLAN KIZLARIN DA KALBİNİ ÇALDI

’nun ile boşanmasına neden olan , aşkının kızlarının da kalbini çaldı. Aslan, önceki gün Doğulu ve kızlarıyla mutlu aile pozu verdi.

Müzısyen Ozan Doğulu ile kendinden 17 yaş küçük popçu Hera Aslan'ın aşkı evliliğe doğru gidiyor. DJ, önceki gün kızları ve aşkıyla İstinyePark'taydı. Cici annesinin kucağındaki Elya, fotoğraf çeken muhabire nedenini sordu.


Doğulu'nun kızlarıyla arasından su sızmayan Aslan, bu yaz da aşkı ve ailesiyle Bodrum'da tatil yapmıştı.

Elya, muhabirin "Çünkü sen güzel bir kızsın" sözü üzerine "Çünkü biz güzel bir aileyiz" karşılığı verdi. Doğulu, Hera için geçen yıl üç kızının annesi Ece Yosmaoğlu ile evliliğini bitirmişti.

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