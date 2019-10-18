Şahin Kendirci kimdir? Müslüm Gürses’i canlandıran oyuncu Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli?
Müslüm filminde Müslüm Gürses’i canlandıran oyuncu Şahin Kendirci kimdir? Filmi izleyen kişiler Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt arıyor. Genç oyuncu filmde Müslüm Gürses’in çocukluğunu ve gençliğini canlandırırken performansıyla göz doldurmuştu. Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla hatırlanan Şahin Kendirci filmde okuduğu “Adana’ya Gidelim” türküsü ile dikkat çekmişti. İşte, Şahin Kendirci kimdir sorusunun yanıtı!
Şahin Kendirci kimdir? Müslüm Gürses'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıran genç oyuncu Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? Televizyonda yayınlanmasıyla izleyicilerin merak ettiği Müslüm filmi oyuncuları arasında yer alan Şahin Kendirci sergilediği performansla dikkat çekmişti. Bana Masal Anlatma filmiyle dikkatleri üzerine çeken Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırırken oyunculuğuyla göz doldurmuştu. Peki Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler…
ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?
Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasına katılmasının ardından popülerlik kazandı. Bu yarışmanın ardından 2014'de 'O Ses Çocuklar' yarışmasına da katılmış ve yarışmayı kazanarak adından uzun süre söz ettirmiştir.
Yarışmanın ardından Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde 'Tamirci Çırağı' rolü ile sinema dünyasına adım atan Kendirci filmde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz ile birlikte rol almıştır.
26 Ekim 2018 tarihinde vizyona girecek olan ve başrollerinde Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor'un olduğu Müslüm' filmide Müslüm Gürses'in küçüklüğünü canlandıran Şahin Kendirci, bu gelişmenin ardından basına konu olmaya devam etti.
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