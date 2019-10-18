Aleyna Tilki, ABD’li DJ Diplo ile buluştu!
Giriş Tarihi: 18.10.2019
Ünlü popçu Aleyna Tilki, ABD’li DJ Diplo ile buluştu. Aleyna Tilki, yeni şarkısı için dünya starlarıyla çalışan başarılı DJ Diplo ile önceki gün stüdyoya girdi...
Kariyeri için ABD'ye giden Aleyna Tilki, vakit kaybetmeden işe koyuldu. Genç popçu; önceki gün Dua Lipa, Pharrell Williams ve Rita Ora gibi dünya starlarıyla çalışan ABD'li DJ ve yapımcı Diplo buluştu.
DUA LIPA
Tilki, Diplo ile İngilizce şarkısının da startını verdi.
PHARRELL WILLIAMS
Tilki, Diplo'nun Altın Plak ödülünü "Benim ödülümü de seneye buraya koyacaksınız" diye paylaştı.
RITA ORA
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