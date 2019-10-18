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Aleyna Tilki, ABD’li DJ Diplo ile buluştu!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.10.2019
ALEYNA TİLKİ'DEN YENİ ŞARKI SİNYALİ

Ünlü popçu , ’li ile buluştu. Aleyna Tilki, yeni şarkısı için dünya starlarıyla çalışan başarılı DJ Diplo ile önceki gün stüdyoya girdi...

Kariyeri için ABD'ye giden Aleyna Tilki, vakit kaybetmeden işe koyuldu. Genç popçu; önceki gün Dua Lipa, ve Rita Ora gibi dünya starlarıyla çalışan 'li ve yapımcı Diplo buluştu.


DUA LIPA

Tilki, ile İngilizce şarkısının da startını verdi.

PHARRELL WILLIAMS

Tilki, Diplo'nun Altın Plak ödülünü "Benim ödülümü de seneye buraya koyacaksınız" diye paylaştı.


RITA ORA

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