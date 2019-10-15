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Linet sözleriyle büyük alkış aldı! "Aslan Mehmetçiklerimiz'in her zaman yanındayım"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.10.2019
HELAL SANA LİNET

Başarılı yorumcu , önceki akşam gelirini ’na bağışladığı konserinde sözleriyle büyük alkış aldı. Linet, "Belki başka bir ülkede doğmuş olabilirim ama kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu konser diğer konserlerimden çok daha anlamlı. ." dedi.

Linet, önceki akşam 'ndeki konserinde kalpleri fethetti. Bütün geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanan konserinde 'Memleketim' şarkısını Türk bayrakları eşliğinde yorumlayan , şu sözleriyle büyük alkış aldı: "Belki başka bir ülkede doğmuş olabilirim ama kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu konser diğer konserlerimden çok daha anlamlı. 'in her zaman yanındayım."



Konser alanına tahtla gelen Linet, Selim Akar'ın hazırladığı imajla da Kleopatra kılığına büründü.

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