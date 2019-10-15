Linet sözleriyle büyük alkış aldı! "Aslan Mehmetçiklerimiz'in her zaman yanındayım"
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Başarılı yorumcu Linet, önceki akşam gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı konserinde sözleriyle büyük alkış aldı. Linet, "Belki başka bir ülkede doğmuş olabilirim ama kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu konser diğer konserlerimden çok daha anlamlı. ." dedi.Linet, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde kalpleri fethetti. Bütün geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanan konserinde 'Memleketim' şarkısını Türk bayrakları eşliğinde yorumlayan Linet, şu sözleriyle büyük alkış aldı: "Belki başka bir ülkede doğmuş olabilirim ama kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu konser diğer konserlerimden çok daha anlamlı. Aslan Mehmetçiklerimiz'in her zaman yanındayım."
Konser alanına tahtla gelen Linet, Selim Akar'ın hazırladığı imajla da Kleopatra kılığına büründü.
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