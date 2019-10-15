Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 143. bölüm canlı izle! | ATV

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi EDHO 143. bölüm izle! Her hafta Salı akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm yine nefes kesecek. EDHO 143. son bölümde; düşmanın ablukası altında kalan Hızır, büyük bir çatışmaya yol açıyor. Altan tüm gücünü Çakırbeyliler üzerine yoğunlaştırırken, Hızır ailesinin canıyla tehdit ediliyor. Façalılar ve Meftunlar arasındaki kavga da kızışıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölüm izleme ekranı!

EDHO 143. bölüm canlı izle! Reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölüm izle! ATV'de her hafta büyük heyecan yaratan EDHO son bölümde sular durulmuyor. 15 Ekim tarihli dizide bu hafta; Çakırbeyliler düşmanın ablukasında tehditlere karşı mücadele verirken, masa üyeleri hastanede ölüm kalım savaşı verecek. Hızır'dan büyük bir darbe yiyen Altan bunun cevabını vermek için elini çabuk tutacak. Alparslan'a yaptığı işkencenin sonrası Hızır'ın öfkesi büyük olacak. İşte, EDHO 143. bölüm izleme sayfası…

EDHO 143. BÖLÜM CANLI İZLE – ATV

Dizinin 143. bölümü bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA BU HAFTA!

Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz. Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır.

Ailesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır. Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeylilerden gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir.

Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır. En çok da Emine'yi sarsacak olan olay, Façalılar ile Meftunlar arasındaki kavganın da kızışmasına neden olacaktır.

Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan'a işkence edebileceğini, Hızır'a gönderdiği bir video ile kanıtlar. Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazırdır.