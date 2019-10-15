Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz büyük ilgi gördü! Cannes’da ATV kuşatması...

Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen MİPCOM Fuarı’na yerli diziler damgasını vurdu. Tüm dünyadan en yeni yapımların görücüye çıktığı fuarda; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), Hercai ve Kuruluş Osman dizileri ile oyuncuları büyük ilgi görüyor.

Son yıllarda dünyayı etkisi altına alan Türk dizileri fırtınası, şimdi de Fransa'da esiyor... En yeni diziler ile yarışma formatlarının görücüye çıktığı ve her yıl Cannes'da düzenlenen MIPCOM Fuarı'na atv dizileri damgasını vuruyor... Hercai, Sen Anlat Karadeniz ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi diziler, fuarın gözdelerinden. Henüz yayına girmeyen 'Kuruluş Osman'ın da yabancı firmalardan gördüğü ilgi, göğsümüzü kabarttı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de fuarla ilgili "Dizi-film yapımcılarımız satışta iyi bir başarı elde ettiler. Artık onları global marka olmaya yönlendirmeliyiz. Dizilerde başarımızı, global marka olmakla taçlandıralım" dedi.





KURULUŞ OSMAN FIRTINASI ESİYOR

Başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı 'Kuruluş Osman', henüz yayına girmese de fuarda büyük ilgi gördü.





YABANCILARDAN OTAĞI HATIRASI

'Kuruluş Osman'da kullanılan otağılardan biri, Fransa'ya götürüldü. Cannes'daki festivale katılanlar da otağıda hatıra pozları verdi.





HERCAİ'YE SEVGİ SELİ

Hercai dizisi ve başrol oyuncuları Ebru Şahin ile Akın Akınözü'ye Cannes'da ilgi büyük.





EŞKIYA'NIN HÜKÜMDARLIĞI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar OImaz afişi, Cannes caddelerini süslüyor.

sloganı birkez daha hakkınıverdi. Türkiye'ninkanalı atv'ninmilyonları ekranakilitleyen dizileri,devam edecekolangözdesi...