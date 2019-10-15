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Kerem Bürsin'in açıklamalarına kızan Nilperi Şahinkaya'dan üstü kapalı sitem

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.10.2019
KEREM BÜRSİN, NİLPERİ ŞAHİNKAYA’YI KIZDIRDI!

Kerem Bürsin, önceki gün yaptığı espriyle eski rol arkadaşı ’yı kızdırdı. Bürsin, ‘Nilperi, öpüşme sahnesi öncesi soğanlı dürüm yiyordu’ deyince Şahinkaya’nın tadı kaçtı... Şahinkaya, dün Bürsin’e sitem etti.

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün verdiği bir röportajla eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı kızdırdı. Bürsin, "Nilperi; öpüşme sahnesi öncesi soğanlı, sarımsaklı dürüm yeyip sonra da 'Gel beni öp' diyordu" açıklamasıyla olay yaratmıştı.



DÜRÜM SOĞANSIZDI!
Gözlerin çevrildiği Şahinkaya'dan yanıt gecikmedi.



Güzel oyuncu dün şu açıklamayla Bürsin'e üstü kapalı sitem etti: "Öpüşme sahnesi öncesi tavuk dürüm geldi. İçinde soğan, sarımsak yoktu. Fakat Kerem'le aramızda espri olarak öyle kaldı. O dürümü de Kerem'le yedik."

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