Kerem Bürsin'in açıklamalarına kızan Nilperi Şahinkaya'dan üstü kapalı sitem

Kerem Bürsin, önceki gün yaptığı espriyle eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya’yı kızdırdı. Bürsin, ‘Nilperi, öpüşme sahnesi öncesi soğanlı dürüm yiyordu’ deyince Şahinkaya’nın tadı kaçtı... Şahinkaya, dün Bürsin’e sitem etti.

oyuncuöncekigün verdiği bir röportajlaeski rol arkadaşıkızdırdı.Bürsin,'Gel beni öp'açıklamasıylaolay yaratmıştı.Gözlerin çevrildiği Şahinkaya'dan yanıt gecikmedi.Güzel oyuncu dün şu açıklamayla Bürsin'e üstü kapalı sitem etti: "