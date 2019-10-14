Zalim İstanbul neden yok, bitti mi? 14 Ekim Kanal D yayın akışı!

Televizyon ekranlarını açan dizi severler Zalim İstanbul dizisini göremeyince Zalim İstanbul neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. 14 Ekim Kanal D yayın akışı içerisinde yer almayan Zalim İstanbul neden yok, bitti mi? Zalim İstanbul neden yok sorusuna dizinin izleyicileri yanıt arıyor. İşte dizi hakkında merak edilen son bilgiler…

14 Ekim Kanal D yayın akışı Zalim İstanbul neden yok? Zalim İstanbul bitti mi? Sevilen diziyi izlemek için televizyon başına geçen dizi takipçileri Kanal D ekranlarında Zalim İstanbul yerine başka bir yapımla karşılaştı. Bu nedenle Zalim İstanbul neden yok sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Zalim İstanbul bitti mi? İşte yanıtı!

14 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D yayın akışında bu akşam saat 20:00'de Aslı Gibidir isimli yerli sinema TV'de ilk kez gösterilecek. Filmin ardından saat 22:15'te Zalim İstanbul isimli dizi tekrar bölümüyle ekranlarda olacak.

ZALİM İSTANBUL NEDEN YOK?

Bu akşam oynanacak Fransa – Türkiye milli maçı nedeniyle diziler yayınlanmayacak. Zalim İstanbul 15. yeni bölüm 21 Ekim Pazartesi akşamı ekranlara gelecek.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkıyor! Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkınca Agah Ceren'i evden kovar. Oldukça öfkeli olan Agah diğer taraftan da Ceren'in çocuğuna babalık testi yaptırmaya karar verir. Ceren'e ne olacak?

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk ve Cemre'nin partiye bomba gibi düşen evlilikleri köşkün altını üstüne getirir. Şeniz oğlunun hamlesi ile kriz geçirirken, Seher Cemre'nin parmağından yüzüğü çıkarttırmak için uğraşır. Cemre ise Nedime ulaşabilmek uğruna girdiği bu yoldan dönmemeye kararlıdır. Agah oğlunun sürprizini öğrendiğinde ise artık Cenk ve Cemre için köşkün kapıları kapanmıştır.

Agah oğlunu ret etme noktasına gelirken Şeniz, Seher'e ve kızlarına oğlunu yem etmemeye kararlıdır. Şeniz oğlu için Agahı bile karşısına almayı göze alır ancak Cenk için geri dönüş yoktur. Cenk, Agah tarafından soyadının tanıdığı tüm imtiyazlardan men edilirken Cemre asıl hedefe kitlenmiştir.

Seher'in yüreği bir yanda Cemre için ezilirken diğer yanda şahit olduğu Şeniz ve Ceren yakınlığı ona tekrar kasada bulduğu görüntüleri hatırlatır.

Nedim ise aldığı evlilik haberi ile kriz geçirirken, kendini bekleyen sürprize hazırlıksız yakalanır.

Seher, kasada bulduğu görüntüleri izlerken yıkılır. Agahın odaya girişi ise Ceren için sonun başlangıcı olur.