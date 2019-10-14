Türk lezzetlerine hasret kalan Süreyya Yalçın'dan leziz atılım

Hataylı iş adamı Ozan Baran’la ABD’de yaşan Süreyya Yalçın’dan lezzetli yatırım. Ülkemizden uzakta Türk yemeklerine hasret kalan sosyetik ikoncan, Miami’de Hatay mutfağına özgü bir restoran açmayı planlıyor...

İş adamı eşi Ozan Baran'la yaşadığ�� ABD'de Türk lezzetlerine hasret kalan Süreyya Yalçın'dan sürpriz proje... Eşinin memleketi olan Hatay mutfağının lezzetlerine düşkünlüğüyle bilinen sosyetik ikoncan, kulislerde konuşulanlara göre leziz bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Yalçın, iddiaya göre eşi Ozan Baran'la Hatay sofrasını Miami'ye taşımak için düğmeye bastı.



MİDESİ BAYRAM EDECEK

Baran çiftinin bu hamlesinde ise Hatay'da restoranları olan arkadaşlarının Miami'de Hatay mutfağına özgün bir mekan açmak için kendilerine teklif götürmesinin etkili olduğu öğrenildi. Eşiyle yeme-içme sektörüne adım atmaya hazırlanan ve bu konuda ince eleyip sık dokuyan Yalçın, mekanı açtığı takdirde Türk lezzetlerini ABD'de doya doya yiyip ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak.



SÜREYYA ERİDİ

Mekandan eşiyle el ele çıkan Yalçın'ın bacaklarının incecik hali, yeni bir estetik müdahaleyi akıllara getirdi.

VIP GEZİNTİ

Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran, önceki akşam Nişantaşı Sess Kulüp'te eğlenceydi. Rahatı için servet harcayan Yalçın'ın 250 bin liralık Mercedes Sprinter minibüsle gezintiye çıkması dikkat çekti.

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