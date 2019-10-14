14 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Gülşah Saraçoğlu bu sefer kumaş değil racon kesti!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.10.2019
KUMAŞ DEĞİL RACON KESTİ

Ünlü modacı , sevgilisi ’ün evini darmadağın etti. Daha sonra ’ya tatile giden Saraçoğlu, nispet pozları paylaşarak hiçbirşey olmamış gibi yaptı.

Ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, bu kez kumaş değil racon kesti. Güzel modacı, önceki gün ayrıldığı sevgilisi Gökhan Göz ile birlikte yaşadıkları eve gitti. Bütün eşyaları kırıp döken ve evi kullanılmaz hale getiren Saraçoğlu, herkesi şaşkına çevirdi.


10 GÜN ÖNCE MUTLULUK POZU
Sevgilisine yaptığı pahalı jestlerle bilinen , 10 gün önce ile katıldıkları bir davette objektiflere mutluluk pozu vermişti.

İş adamı Gökhan Göz, "Bu yaptığını kendine yakıştırdıysan, bir de hastalığımda yanımda olmuşsun! Böyle mi? Evi kırarak... Yazıklar olsun" diye sosyal medyadan isyan etti. Gülşah Saraçoğlu ise olay sonrası 'ya uçtu. Modacı, tatilde keyif çatıp nispet yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN