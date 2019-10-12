Arapça kökenli bir erkek adı olan "Necmi"deki "Necm" ifadesi ne anlama gelmektedir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Arapça kökenli bir erkek adı olan "Necmi"deki "Necm" ifadesi ne anlama gelmektedir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

Arapça kökenli bir erkek adı olan "Necmi"deki "Necm" ifadesi ne anlama gelmektedir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Arapça kökenli bir erkek adı olan "Necmi"deki "Necm" ifadesi ne anlama gelmektedir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

A: Yıldız

B: Gece

C: Yağmur

D: Rüzgar

Doğru cevap: Yıldız (A)