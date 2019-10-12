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Arapça kökenli bir erkek adı olan "Necmi"deki "Necm" ifadesi ne anlama gelmektedir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.10.2019
ARAPÇA KÖKENLİ BİR ERKEK ADI OLAN NECMİDEKİ NECM İFADESİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Arapça kökenli bir erkek adı olan "Necmi"deki "Necm" ifadesi ne anlama gelmektedir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Arapça kökenli bir erkek adı olan "Necmi"deki "Necm" ifadesi ne anlama gelmektedir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

Arapça kökenli bir erkek adı olan "Necmi"deki "Necm" ifadesi ne anlama gelmektedir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Arapça kökenli bir erkek adı olan "Necmi"deki "Necm" ifadesi ne anlama gelmektedir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

A: Yıldız

B: Gece

C: Yağmur

D: Rüzgar

Doğru cevap: Yıldız (A)

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