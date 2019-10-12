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Weimar Cumhuriyeti, hangi ülkenin 1919-1933 yılları arasındaki dönemi için kullanılan addır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.10.2019
WEİMAR CUMHURİYETİ, HANGİ ÜLKENİN 1919-1933 YILLARI ARASINDAKİ DÖNEMİ İÇİN KULLANILAN ADDIR?

Weimar Cumhuriyeti, hangi ülkenin 1919-1933 yılları arasındaki dönemi için kullanılan addır? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Weimar Cumhuriyeti, hangi ülkenin 1919-1933 yılları arasındaki dönemi için kullanılan addır?sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

Weimar Cumhuriyeti, hangi ülkenin 1919-1933 yılları arasındaki dönemi için kullanılan addır? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Weimar Cumhuriyeti, hangi ülkenin 1919-1933 yılları arasındaki dönemi için kullanılan addır?sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

A: İngiltere

B: Almanya

C: Fransa

D: İtalya

Doğru cevap: Almanya

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