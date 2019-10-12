Atasözüne göre yengeç "Niçin yan yan gidersin?" dediklerinde ne şekilde karşılık verir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Atasözüne göre yengeç "Niçin yan yan gidersin?" dediklerinde ne şekilde karşılık verir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

Atasözüne göre yengeç "Niçin yan yan gidersin?" dediklerinde ne şekilde karşılık verir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Atasözüne göre yengeç "Niçin yan yan gidersin?" dediklerinde ne şekilde karşılık verir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

Atasözüne göre yengeç "Niçin yan yan gidersin?" dediklerinde ne şekilde karşılık verir?

A: Balıklara saygımdan

B: Senin yanın benim düzüm

C: Serde kabadayılık var

D: Akrepten farkım olsun

Doğru cevap: Serde kabadayılık var (C)