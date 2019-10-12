Adı Abdülhamid olan kaç Osmanlı padişahı vardır? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Adı Abdülhamid olan kaç Osmanlı padişahı vardır? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

Adı Abdülhamid olan kaç Osmanlı padişahı vardır? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Adı Abdülhamid olan kaç Osmanlı padişahı vardır? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

Doğru cevap: 2