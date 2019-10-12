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Adı Abdülhamid olan kaç Osmanlı padişahı vardır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.10.2019
ADI ABDÜLHAMİD OLAN KAÇ OSMANLI PADİŞAHI VARDIR?

Adı Abdülhamid olan kaç Osmanlı padişahı vardır? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Adı Abdülhamid olan kaç Osmanlı padişahı vardır? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

Adı Abdülhamid olan kaç Osmanlı padişahı vardır? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Adı Abdülhamid olan kaç Osmanlı padişahı vardır? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

Doğru cevap: 2

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