Uzun yıllar spor yazarlığı da yapmış olan Can Bartu hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur?
Uzun yıllar spor yazarlığı da yapmış olan Can Bartu hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Uzun yıllar spor yazarlığı da yapmış olan Can Bartu hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…
Uzun yıllar spor yazarlığı da yapmış olan Can Bartu hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Uzun yıllar spor yazarlığı da yapmış olan Can Bartu hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…
A: Tenis ve yüzme
B: Yüzme ve futbol
C: Futbol ve basketbol
D: Basketbol ve tenis
Doğru cevap: Futbol ve basketbol (C)
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