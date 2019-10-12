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Hangisi çapraz düğmeli ipek veya sırma işlemeli bir çeşit kısa yelektir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
HANGİSİ ÇAPRAZ DÜĞMELİ İPEK VEYA SIRMA İŞLEMELİ BİR ÇEŞİT KISA YELEKTİR?

Hangisi çapraz düğmeli ipek veya sırma işlemeli bir çeşit kısa yelektir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi çapraz düğmeli ipek veya sırma işlemeli bir çeşit kısa yelektir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

Hangisi çapraz düğmeli ipek veya sırma işlemeli bir çeşit kısa yelektir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi çapraz düğmeli ipek veya sırma işlemeli bir çeşit kısa yelektir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

A: Hotoz

B: Jüpon

C: Camadan

D: Peştamal

Doğru cevap: C

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