Hangisi çapraz düğmeli ipek veya sırma işlemeli bir çeşit kısa yelektir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi çapraz düğmeli ipek veya sırma işlemeli bir çeşit kısa yelektir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

Hangisi çapraz düğmeli ipek veya sırma işlemeli bir çeşit kısa yelektir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi çapraz düğmeli ipek veya sırma işlemeli bir çeşit kısa yelektir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

A: Hotoz

B: Jüpon

C: Camadan

D: Peştamal

Doğru cevap: C