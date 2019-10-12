Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir?
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…
Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…
A: Kuzey paralelleri
B: Güney paralelleri
C: Doğu meridyenleri
D: Batı meridyenleri
Doğru cevap: Doğu meridyenleri
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