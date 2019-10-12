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Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMUNDAN BAHSEDİLİRKEN 26-45 İFADESİNDEN SONRA HANGİSİ SÖYLENİR?

Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

A: Kuzey paralelleri

B: Güney paralelleri

C: Doğu meridyenleri

D: Batı meridyenleri

Doğru cevap: Doğu meridyenleri

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