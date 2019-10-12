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Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
BOYNUMUN BORCU ADLI ŞİİRİN YAZARI KİMDİR?

Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. ’nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir?sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

A: Melih Cevdet Anday

B: İlhan Berk

C: Metin Eloğlu

D: Ergin Günçe

Doğru cevap: Metin Eloğlu (C)

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