Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir?
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…
Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir?sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…
A: Melih Cevdet Anday
B: İlhan Berk
C: Metin Eloğlu
D: Ergin Günçe
Doğru cevap: Metin Eloğlu (C)
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