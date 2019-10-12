Atv’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez setinde duygu dolu anlar yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından Özgü Kaya’nın anne ve babası, sürpriz yaparak seti ziyarete geldi. Sette bir süre kızlarını uzaktan izleyen anne ve baba daha sonra kızlarının yanına giderek büyük bir sürpriz yaptı.

Sevilen dizi Kimse Bilmez'in güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın Uşak'ta yaşayan anne babası Ümmü ve Ercan Kaya çifti, kızlarına büyük bir sürpriz yaptı. Kimse Bilmez setine gelerek bir süre kızlarını uzaktan izleyen Kaya çifti, daha sonra kızlarının yanına giderek büyük bir sürpriz yaptı.

HASRET GİDERDİLER

Aylardır ayrı olduğu anne ve babasını karşısında gören güzel oyuncu şaşkınlığını bir süre üzerinden atamadı. Ailesiyle bir süre vakit geçiren ünlü oyuncu, daha sonra anne babasını set ekibi ve diğer oyuncu arkadaşlarıyla tanıştırdı.

Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Özgü Kaya, uzun süre hasret giderdi. Kızını ilk kez "Kimse Bilmez" setinde ziyaret ettiğini söyleyen Ercan Kaya; "İşimiz gereği Uşak'ta yaşıyoruz. Kızımı Atv ekranlarından sürekli takip ediyorum. Onu burada, çalışırken karşımda görmek ayrı bir gurur" dedi.