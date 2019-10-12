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Kimse Bilmez setinde duygu dolu anlar

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.10.2019
KİMSE BİLMEZ SETİNDE DUYGU DOLU ANLAR

Atv’nin sevilen dizisi setinde duygu dolu anlar yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından ’nın anne ve babası, sürpriz yaparak seti ziyarete geldi. Sette bir süre kızlarını uzaktan izleyen anne ve baba daha sonra kızlarının yanına giderek büyük bir sürpriz yaptı.

Sevilen dizi 'in güzel oyuncusu 'nın 'ta yaşayan anne babası Ümmü ve çifti, kızlarına büyük bir sürpriz yaptı. Kimse Bilmez setine gelerek bir süre kızlarını uzaktan izleyen Kaya çifti, daha sonra kızlarının yanına giderek büyük bir sürpriz yaptı.

HASRET GİDERDİLER

Aylardır ayrı olduğu anne ve babasını karşısında gören güzel oyuncu şaşkınlığını bir süre üzerinden atamadı. Ailesiyle bir süre vakit geçiren ünlü oyuncu, daha sonra anne babasını set ekibi ve diğer oyuncu arkadaşlarıyla tanıştırdı.

Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Özgü Kaya, uzun süre hasret giderdi. Kızını ilk kez "Kimse Bilmez" setinde ziyaret ettiğini söyleyen Ercan Kaya; "İşimiz gereği Uşak'ta yaşıyoruz. Kızımı Atv ekranlarından sürekli takip ediyorum. Onu burada, çalışırken karşımda görmek ayrı bir gurur" dedi.

Kimse Bilmez 16.bölüm tek parça full izle! Ali geçmişiyle yüzleşiyor! KİMSE BİLMEZ 16.BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE! ALİ GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR!

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