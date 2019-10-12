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Hangisi bir köpek balığıdır? - Milyoner sorusu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.10.2019
HANGİSİ BİR KÖPEK BALIĞIDIR? - MİLYONER SORUSU

Hangisi bir köpek balığıdır? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi bir köpek balığıdır?sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

Hangisi bir köpek balığıdır? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi bir köpek balığıdır?sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 'nun sunumuyla Cumartesi akşamları ekranlara gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

A: Ayı balığı

B: Kurbağa balığı

C: Ördek balığı

D: Maymun balığı

Doğru cevap: Maymun balığı

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