Kuruluş Osman dünyayı salladı!
ATV’nin merakla beklenen dizisi ‘Kuruluş Osman’ın ilk tanıtımı önceki akşam ekrana geldi. Osman Bey’i canlandıran Burak Özçivit’in performansıyla herkesi mest ettiği tanıtım, kısa sürede farklı dillere de çevrilerek tüm dünyada olay yarattı.
Dizileri ve programlarıyla milyonları ekrana kilitleyen ATV'de yayınlanacak 'Kuruluş Osman'dan müthiş start... Mehmet Bozdağ'ın yapımcısı olduğu ve başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı dizinin tanıtım fragmanı, önceki akşam ATV'de ekrana geldi. 'Kuruluş Osman'ın ilk sezonuna dair ipuçlarının bulunduğu tanıtım, milyonlarca izlenme ve beğeni almakla kalmadı; kısa sürede farklı dillere çevrilerek binlerce övgü aldı.
Tanıtımda diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur.
ŞİMDİDEN REKOR BEĞENİ...
Osman Bey'e hayat veren Özçivit'in performansı da çok beğenildi. Tanıtımdaki Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan şu sözleri de olay oldu: "Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın."
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