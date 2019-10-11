İkoncan Eda Taşpınar'ın giydiklerinin fiyatı dudak uçuklattı...
Giriş Tarihi: 11.10.2019
Giyim tarzıyla olay yaratan Eda Taşpınar, kural bozmadı. Önceki gün İstanbul'da elinde şemsiyeyle poz veren ikoncan, çok sevdiği yaz havasından da çıkamadı.
Giyim tarzıyla olay yaratan Eda Taşpınar, kural bozmadı. Önceki gün İstanbul'da elinde şemsiyeyle poz veren ikoncan, çok sevdiği yaz havasından da çıkamadı. Eda Taşpınar, deri ceketi içerisine kırmızı mayo ayağına da sandalet giydi.
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