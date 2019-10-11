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İkoncan Eda Taşpınar'ın giydiklerinin fiyatı dudak uçuklattı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.10.2019
SOKAK STİLİ 15 BİN LİRA

Giyim tarzıyla olay yaratan , kural bozmadı. Önceki gün 'da elinde şemsiyeyle poz veren ikoncan, çok sevdiği yaz havasından da çıkamadı.

Giyim tarzıyla olay yaratan Eda Taşpınar, kural bozmadı. Önceki gün İstanbul'da elinde şemsiyeyle poz veren ikoncan, çok sevdiği yaz havasından da çıkamadı. , deri ceketi içerisine kırmızı mayo ayağına da sandalet giydi.

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