Emina Jahovic ile Sadettin Saran evlilik yolunda...

Emina Jahovic ile Sadettin Saran aşkında sürpriz gelişme... Sırp basınının iddiasına göre; oğullarını Saran’la tanıştıran Jahovic, evine taşındığı iş adamıyla nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Bu yaz aşklarına bir şans daha veren Emina Jahovic'le Sadettin Saran'ın ilişkisi adım adım evliliğe gidiyor. Jahovic'in özel hayatıyla ilgili sık sık haber yapan Sırp basını, şimdi de güzel şarkıc��nın iş adamıyla yakın zamanda nikah masasına oturacağını yazdı.



İkili, barışma sonrası el ele görüntü vermeye başladı.

SARAN, ÇOCUKLARLA KAYNAŞTI

İlişkinin başında Saran'la görüntülenmekten kaçınan Jahovic'in geçtiğimiz günlerde iş adamıyla el ele objektife yansıması da yine Sırp basını tarafından evlilik kararının bir göstergesi olarak yorumlandı. Hatta ünlü şarkıcının ülkesindeki gazeteler, Jahovic'in kısa süre önce de eski eşi Mustafa Sandal'dan olan oğulları Yavuz ve Yaman'ı Saran'la tanıştırdığını yazdı. Saran'ın evinde gerçekleşen tanışmanın sıcak geçtiğini belirten Sırp basını, hatta Jahovic'in sosyetik iş adamının evine diş fırçası ve makyaj malzemeleri gibi kişisel eşyalarını da taşıyarak yavaş yavaş yerleştiğini öne sürdü.



Jahovic'le dost kalan Musti, "Emina yeniden evlenmek isterse destek olurum" demişti.