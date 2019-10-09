Ünal Aysal’ın eski eşi Ahu Aysal uzaya gitmek için 100 bin dolar ödedi, dolandırıldı
Ünal Aysal’ın eski eşi Ahu Aysal, 10 yıl önce uzaya gitmek için Hollandalı bir firmaya 100 bin dolar ödedi. Ancak şirketten ses seda çıkmayınca isyan etti: Beni kandırdılar!
Snob Magazin'in haberine göre; Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal'ın eski eşi turizmci Ahu Aysal, 2008 yılında uzay turizmi amacıyla Hollanda'da kurulan Space Expeditions (XCOR) adlı şirkete 100 bin dolar ödeyerek bilet aldı. Şirket ise projenin 2017'ye ertelendiğini açıkladı. Ancak firmadan bir daha ses çıkmadı. Bunun üzerine ünlü sosyetik, iki ay önce şirkete dava açtı. Uzaya gitme hayali suya düşen Ahu Hanım, "Paramızı iade etmeleri için dava açtık. Yakın zamanda sonuçlanacağını umuyorum. Kazanırsam paranın yarısını avukatlara vereceğim" diye konuştu.
Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen de 2014'te uzaya gitmek için 95 bin dolar ödemişti.
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