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Hadise'yi hedef almıştı! Demet Akalın'ın takipçileri sahte çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.10.2019
DEMET AKALIN SAHTECİLİĞİ!

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden , geçtiğimiz haftalarda 'yi hedef seçti... Hadise'ye sataşan Demet Akalın'ın parayla sahte takipçi aldığı ortaya çıktı. Gerçek rakam ise şok etkisi yarattı: 1 milyon 180 bin...

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden , geçtiğimiz haftalarda Hadise'yi hedef seçti... Sözde 8 milyon takipçiye ulaşan Akalın, için, "Kocası da yok, milyoncukları da yazık" dedi. Hadise ise bu açıklamaya cevap vermeyerek ünlü popçuyu görmezden geldi.

Geçtiğimiz gece Ulus'ta görüntülenen seksi şarkıcı, sahte takipçi satın aldığı iddialarına şöyle yanıt verdi: Hiç yapmadım Allah şahidim. Bazı insanlar hiç resim yüklemeyerek 30-40-100-1000 kişi takip edebiliyorlar bunlara sahte diyebilirsiniz, sahte diyemezsiniz. Ben kendimi biliyorum. Ben sahte takipçi almadıysam ki Allah şahidim benim içim çok rahat...

8 DEĞİL 1 MİLYON!
Hadise'ye sataşan Demet Akalın'ın parayla sahte takipçi aldığı ortaya çıktı. Gerçek rakam ise şok etkisi yarattı: 1 milyon 180 bin...

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