Hadise'yi hedef almıştı! Demet Akalın'ın takipçileri sahte çıktı

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda Hadise'yi hedef seçti... Hadise'ye sataşan Demet Akalın'ın parayla sahte takipçi aldığı ortaya çıktı. Gerçek rakam ise şok etkisi yarattı: 1 milyon 180 bin...

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda Hadise'yi hedef seçti... Sözde 8 milyon takipçiye ulaşan Akalın, Hadise için, "Kocası da yok, milyoncukları da yazık" dedi. Hadise ise bu açıklamaya cevap vermeyerek ünlü popçuyu görmezden geldi.

Geçtiğimiz gece Ulus'ta görüntülenen seksi şarkıcı, sahte takipçi satın aldığı iddialarına şöyle yanıt verdi: Hiç yapmadım Allah şahidim. Bazı insanlar hiç resim yüklemeyerek 30-40-100-1000 kişi takip edebiliyorlar bunlara sahte diyebilirsiniz, sahte diyemezsiniz. Ben kendimi biliyorum. Ben sahte takipçi almadıysam ki Allah şahidim benim içim çok rahat...

8 DEĞİL 1 MİLYON!

Hadise'ye sataşan Demet Akalın'ın parayla sahte takipçi aldığı ortaya çıktı. Gerçek rakam ise şok etkisi yarattı: 1 milyon 180 bin...

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