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Murat Dalkılıç'tan sahne ücretine 50 bin TL zam yaptı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.10.2019
SAHNE ÜCRETİNE HANDE ZAMMI

’le ilişkisi evliliğe giden , sahne ücretine aşk ayarı çekti. Erçel ilişkisiyle şöhreti iyice artan popçu, 80 bin TL’lik sahne ücretini 130 bin TL’ye çıkardı.

Murat Dalkılıç, sahne ücretine aşk ayarı yaptı... Merve Boluğur'la iki yıllık evliliği 2017'de biten 36 yaşındaki popçu, boşandıktan iki ay sonra gönlünü Hande Erçel'e kaptırmıştı. Kısa bir ayrılık yaşadığı güzel oyuncunun gönlünü almayı başaran 'a Hande ilişkisi bereketli geldi.

Erçel sayesinde popülerliğini arttıran Dalkılıç, sahne ücretine 50 bin TL yaptı. 80 bin TL'lik ücretini 130 bin TL'ye çıkaran popçu için " ilişkisi, Murat'ın her anlamda yüzünü güldürdü" dedirtti

Dalkılıç, Instagram'da yaklaşık 11 milyon takipçisi olan Erçel'in fanlarının desteğini de arkasına aldı.


25 yaşındaki Erçel, güzelliği ve yeteneği kadar kaliteli duruşu ile de çok seviliyor.

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