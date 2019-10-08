EDHO 142. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. son bölüm izle! | ATV

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm izle! ATV'nin Salı akşamları yayınlanan dizisi EDHO 142. bölüm izle! Her hafta büyük heyecan yaratan ve bir televizyon klasiği haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. son bölüm izleyicilerle buluştu. Dizide bu hafta; Amerikalı düşmanlarının radarına giren Hızır, Behram'ın kendisine sadık olup olmadığını test etmek için onu savaşa gönderdi. Haşmet ise Meftunlarla ilgil gerçeği Hızır'a anlattı. Hızır ise Bülent Meftun'a bir ceza kesmeye karar verdi. Hızır ve Altan buluşmasında tüm sırlar masaya döküldü. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EDHO 142. bölüm izleme sayfası!

EDHO 142. bölüm izle! Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. son bölüm izle! EDHO'da bu hafta tansiyon giderek yükseldi. Hızır ve adamlarının Amerikalı düşmanlarıyla mücadelesi nefes keserken, düşmanların arkasına saklanan Altan ile Hızır karşı karşıya geldi. Ünal Kaplan ile ilgili sır açığa çıkarken, Hızır düşmanlarıyla korkusuzca mücadeleye devam edeceğini bir kez daha gösterdi. Bülent Meftun'un cezası kesilirken, Feyyaz'ı korkutan savaş sonrası masa üyelerinin hayatı tamamen değişti. Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm tek parça izleme linki dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, EDHO 142. bölüm izleme ekranı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 142. BÖLÜM İZLE! – ATV

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 142. YENİ BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm tek parça ve kesintisiz halde birazdan sayfamızdan izlenebilecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA BU HAFTA NELER YAŞANDI?

Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır. Bunun üzerine düzenlenen toplantıda, masanın yeni üyesi olarak takdim edilen Behram'ın sadakati teste tabi tutulacaktır.

BEHRAM SADAKAT TESTİNE TUTULDU

Birlikte yol alıp alamayacaklarından emin olmak isteyen Hızır, Behram'a, daha önce birlikte çalıştığı örgütlerle savaşması emrini verir. Feyyaz'ın gözünü korkutacak olan bu sınavın sonucu, tüm masa üyelerinin hayatını etkileyecektir.

Haşmet, centilmence savaşmayarak, ailenin kadınlarına dokunma cüreti gösteren Meftunlarla ilgili öğrendiklerini Hızır'dan saklayamaz. Hızır ise öğrendiği bu gerçek karşısında sessizliğini korusa da, emri uygulayan Bülent Meftun'un cezası tabii ki kesilecektir. Böylece Çakırbeyliler ve Meftunlar arasında geçen sessiz savaşta durumlar bir süreliğine eşitlenir.

Hızır dört bir taraftan saldırmaya çalışan düşmanlarının arkasına aldıkları Altan'la da karşı karşıya gelir. Ünal Kaplan'ın öldüğünü öğrendiği bu karşılaşmada, vatanını, milletini satan bir hain olmak yerine, bir haininin namlusunun ucunda korkusuzca can verebileceğini bir kere daha kanıtlayacaktır.