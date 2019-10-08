Sahte takipçili ünlülerin aksine Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ve Aleyna Tilki organik takipkçileriyle zirvede!
Giriş Tarihi: 08.10.2019
Sahte takipçi satın alan ünlülerin aksine Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ve Aleyna Tilki, organik takipçileriyle yoluna devam etti. 10.9 milyon takipçili Erçel ise sosyal medyada zirveyi ele geçirip ‘mekanın sahibi’ olduğunu gösterdi...
Hadise ve Demet Akalın ile başlayan "Mekanın sahibi" tartışmasına genç kuşak yıldızlar noktayı koydu. Akalın, Instagram'da 10 milyon takipçisi olan Hadise'ye "Onun kocası da milyoncuğu da yok" çıkışı yapmıştı.
İkilinin sahte takipçi satın aldıkları konuşulurken Aleyna Tilki ve Serenay Sarıkaya'nın ise takipçileri yüzde yüz organik... Bu alanda adını zirveye yazdıran isimse 10.9 milyon takipçili Hande Erçel oldu...
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