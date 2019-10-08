08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Sahte takipçili ünlülerin aksine Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ve Aleyna Tilki organik takipkçileriyle zirvede!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.10.2019
MEKANIN SAHİBİ HANDE!

Sahte takipçi satın alan ünlülerin aksine , ve , organik takipçileriyle yoluna devam etti. 10.9 milyon takipçili Erçel ise sosyal medyada zirveyi ele geçirip ‘mekanın sahibi’ olduğunu gösterdi...

Hadise ve Demet Akalın ile başlayan "Mekanın sahibi" tartışmasına genç kuşak yıldızlar noktayı koydu. Akalın, Instagram'da 10 milyon takipçisi olan 'ye "Onun kocası da milyoncuğu da yok" çıkışı yapmıştı.

İkilinin sahte takipçi satın aldıkları konuşulurken Aleyna Tilki ve Serenay Sarıkaya'nın ise takipçileri yüzde yüz organik... Bu alanda adını zirveye yazdıran isimse 10.9 milyon takipçili Hande Erçel oldu...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN