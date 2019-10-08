08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti lord ve lady oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.10.2019
FAHRİYE EVCEN - BURAK ÖZÇİVİT ÇİFTİ LORD VE LADY OLDU

Türkiye’de 40 bin lord ve lady var. İskoçya’dan 740 liraya 1 metrekare arazi sahibi olarak bu unvanı alanlar arasında çok sayıda ünlü isim de bulunuyor...

İskoçya'nın dünyaya tanıtılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden yaklaşık 1 metrekarelik arazi satın alanlar, 'lord' ve 'lady' unvanına sahip olabiliyor. Türkiye'de son 6 yılda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 40 bin kişi, lord ya da lady unvanına sahip oldu.




Bu kişilerden 24 bini lady, 16 bini ise lord. Genellikle erkeklerin, eşlerine ya da sevgililerine orijinal hediye vermek amacıyla bu sertifikayı aldığı belirtilirken; Türkiye'den 'lord' ve 'lady' unvanı alan ünlüler arasında , , Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Çağla Şıkel, Deniz Seki, Sibel Can ve Wilma Elles bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN