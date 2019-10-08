Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti lord ve lady oldu
Giriş Tarihi: 08.10.2019
Türkiye’de 40 bin lord ve lady var. İskoçya’dan 740 liraya 1 metrekare arazi sahibi olarak bu unvanı alanlar arasında çok sayıda ünlü isim de bulunuyor...İskoçya'nın dünyaya tanıtılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden yaklaşık 1 metrekarelik arazi satın alanlar, 'lord' ve 'lady' unvanına sahip olabiliyor. Türkiye'de son 6 yılda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 40 bin kişi, lord ya da lady unvanına sahip oldu.
Bu kişilerden 24 bini lady, 16 bini ise lord. Genellikle erkeklerin, eşlerine ya da sevgililerine orijinal hediye vermek amacıyla bu sertifikayı aldığı belirtilirken; Türkiye'den 'lord' ve 'lady' unvanı alan ünlüler arasında Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Çağla Şıkel, Deniz Seki, Sibel Can ve Wilma Elles bulunuyor.
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