Kıvanç Tatlıtuğ gözünü ABD’ye dikti! Oyunculuktan sonra yapımcılığa soyundu...
Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısını paraya dönüştürmek isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, gözünü ABD’ye dikti. Oyunculuktan sonra yapımcılığa soyunan Tatlıtuğ, yakında gideceği ABD’de yerli dizilerin gösterilmesi için anlaşmalar yapacak.
Türk dizilerinin dünyada gördüğü ilgi, Kıvanç Tatlıtuğ'un iştahını kabarttı... Yakında gideceği ABD'de eşi Başak Dizer'le 6 ay kalacak olan ünlü oyuncu, birçok yerli dizimizin buradaki televizyon kanallarında gösterilmesi için görüşmeler yapacak.
Tatlıtuğ, bir yandan ülkemizin tanıtımını yaparken bir yandan da cebini dolduracak. Orlando'da yaşayan ağabeyi Tugay Tatlıtuğ ile ortak olacak olan yakışıklı oyuncu, buradaki 10 iş kadını hayranı tarafından kurulan 'Kıvanç Tatlıtuğ North America' derneğinin de desteğini arkasına almış durumda.
'Kıvanç Tatlıtuğ North America'nın kurucularından ABD'li emlakçı Helen Jacquith ve kızı, oyuncu için ABD'de karşılama töreni yapacak.
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