Özlem Kaymaz filmleri aratmayan hayat mücadelesini hemcinslerine anlatıyor!

Özlem Kaymaz, boşanması ve oğlunun hastalığı nedeniyle verdiği mücadeleyle nasıl başa çıktığını hemcinslerine anlatıyor. Kaymaz, "15 yıllık evliliğin bitmesi ve başka sarsıcı deneyimler yaşadım. Kendimi iyileştirmek için çıktığım yolda deneyimlerim diplomalarla taçlandı. Şimdi bunları paylaşıyorum." dedi.

Filmleri aratmayan hayatıyla hemcinslerine ilham veren Özlem Kaymaz, yaşadıklarından edindiği tecrübeleri paylaşmaya karar verdi. Bir yandan kendini geliştirmek için ebeveynlik ve nefes eğitimi alan Türkiye eski güzeli, diğer yandan da seminerler vermeye ba��ladı.

Özlem Kaymaz, şöyle dedi: "15 yıllık evliliğin bitmesi ve başka sarsıcı deneyimler yaşadım. Kendimi iyileştirmek için çıktığım yolda deneyimlerim diplomalarla taçlandı. Şimdi bunları paylaşıyorum."

HAYATI FİLM GİBİ

1997'de evlendiği Hollandalı eşi Watze de Vries'dan 2012'de boşanan Kaymaz'ın bu evliliğinden olan üç çocuğundan biri de Nager Sendromu hastası...