atv’nin efsane dizilerinden Kara Para Aşk’ın Paraguaylı hayranları diziyi izleyip yollara düştü!

atv’nin efsane dizilerinden Kara Para Aşk’ın Paraguaylı hayranları, yollara düştü. Paraguaylı kadınlar, dizinin çekildiği yerlerde hatıra pozları verdi.

2014 ile 2015 yılları arasında atv'de ekrana gelen 'Kara Para Aşk' dizisi, yayınlandığı yabancı ülkelerde de en az Türkiye'deki kadar ilgi görüyor. Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in rol aldığı dizi, Paraguay'da da fırtınalar estiyor. Dizinin Paraguaylı hayranları, geçtiğimiz günlerde yollara düştü.

Yaklaşık 11 bin 500 kilometre yol kat eden 'Kara Para Aşk' hayranları, dizinin çekildiği yerleri bulup buralarda hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada dizinin Peru ve Şili'deki hayranları, bebeklerine Akyürek'in dizide canlandırdığı Ömer Demir'in adını veriyor...

DİZİYİ İZLEYİP YOLLARA DÜŞTÜLER



'Kara Para Aşk'ın çekildiği yerleri yakından görmek isteyen Paraguaylılar, yollara düştü.



Paraguaylılar, Elif ve Ömer'in duygusal bir konuşma yaptığı Aşiyan'da böyle hatıra pozu verdi.