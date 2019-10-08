Gönül Yazar'dan şok sözler! ''Zerrin Özer'in kocası beni de yokladı...''
36 saat evli kaldığı Murat Akıncı’nın dolandırıcı olduğu iddiasıyla yıkılan Zerrin Özer’e bir şok daha! Gönül Yazar, Akıncı’nın 7 yıl önce de kendisinden para istediğini itiraf etti...
Geçtiğimiz Temmuz'da Zerrin Özer'le evlendikten sonra dolandırıcı olduğu iddia edilen Murat Akıncı'nın bir zamanlar Gönül Yazar'ı da kandırmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Dün canlı yayına bağlanan 83 yaşındaki Yazar, Akıncı'nın 7 yıl önce kendisini defalarca dolandırmaya teşebbüs ettiğini söyleyip ekledi:
"O adam, Zerrin gibi beni de yokladı. Annesinin beni çok sevdiğini, benimle tanışmak istediğini söyledi. Daha sonra 'Kredi kartı borcumu ödeyemedim, nakitin var mı?' diye sordu. Birkaç gün sonra da kontör istedi. Ama ben kanmadım."
83 yaşındaki Yazar, 1 buçuk yıldır kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden'le aşk yaşıyor
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