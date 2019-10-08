Demi Moore tecavüzcüsünün kimliğini açıkladı!
Giriş Tarihi: 08.10.2019
ABD'li yıldız Demi Moore (56), 15 yaşındayken tecavüze uğradığını açıklamıştı. Moore'un hayatını anlattığı ve Inside Out adını verdiği kitabında tecavüzün detayları yer aldı.ABD'li yıldız Demi Moore (56), 15 yaşındayken tecavüze uğradığını açıklamıştı. Moore'un hayatını anlattığı ve Inside Out adını verdiği kitabında tecavüzün detayları yer aldı. Moore, annesine ödediği 500 dolar karşılığında kendisine tecavüz eden adamın 'aile dostları' Val Doumas olduğunu söyledi. Yunan asıllı olduğu bildirilen Doumas ile birlikte restoran işleten George Germanides, adamın gerçek adının Basil Doumas olduğunu belirtti.
Tecavüzle suçlanan Val Doumas'ın 1997'de öldüğü ortaya çıktı.
BESSON TACIZ
Ünlü Fransız yönetmen Luc Besson'un başı, taciz suçlamasıyla dertte... Leon', 'Lucy' ve 'Beşinci Element' filmleriyle tanınan Besson hakkında taciz suçlamasında bulunan oyuncu Sand Van Roy'un şikayeti üzerine dava açılacağı öğrenildi. Roy'un Besson tarafından taciz edildiği 9 kadından biri olduğu belirtiliyor. Besson ise tüm suçlamaları 'hayalperest iddialar' diyerek reddediyor.
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