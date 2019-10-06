Hadise Demet Akalın'ın oyununa gelmedi! ‘Basit tartışmaya girmem’

Hadise, ‘Kocası da milyonu da yok’ diyen Demet Akalın’ın oyununa gelmedi. Popçu, ‘Basit tartışmaya girmem’ diyerek seviyesini korudu... Polemik kraliçesi Demet Akalın, bu kez başarılı olamadı.

Harbiye konserinde "Mekanın sahibi döndü" paylaşımıyla olay olan Hadise, Demet Akalın'ın canını sıktı. Akalın, popçuyu "Her yer onun olsun, ama kocası yok" diyerek özel hayatıyla vurmaya çalışmıştı. Akalın'ın oyununa gelmeyen Hadise bu kez de "Senin 10 milyon takipçin yok" paylaşımıyla Akalın'a golünü atmıştı. Bu karşı atağı hazmedemeyen Akalın ise "Yazık ya kocası da yok milyoncuğu da" çıkışıyla polemiği sürdürmeye çalıştı. Ancak Hadise, yine oyuna gelmedi.

'ÖNCELİĞİM HER ZAMAN İŞİM'

Hadise, önceki gün ise Akalın için "İyi ama onun da kocası yok. Onlar boşanmamış mıydı?" dediği iddiasıyla sessizliğini bozdu. Güzel popçu, şu açıklamasıyla iddiayı çürütüp Akalın'a seviyeli bir gol attı: "Her zaman olduğu gibi şimdi de işime odaklıyım. Böylesine basit bir tartışmanın içinde olmam. Sanatçı duruşum, işime ve müzikseverlere saygımdan bu açıklamayı yapma gereği duydum."



ANA DESTEK

Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz, önceki gün Belçika'dan gelen annesiyle ablasının jüri üyesi olduğu yarışmayı izledi.

AKALIN AMACINA ULAŞAMADI!

Polemik kraliçesi Demet Akalın, bu kez başarılı olamadı. Daha önce Hande Yener'le atışıp adından söz ettiren Akalın'ın Hadise'ye attığı olta boş döndü.

TAKVİM