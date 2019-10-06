Chloe Loughnan ile boşanan Serdar Ortaç hakkındaki aşk iddialarına yanıt verdi!
Giriş Tarihi: 07.10.2019
İrlandalı model Chloe Loughnan ile boşanan Serdar Ortaç, kendi hayatına odaklandı. Popçu ‘Sağlık, aşktan daha önemli’ dedi. Popçu, geçen ay boşandığı İrlandalı modele de övgü yağdırdı
Serdar Ortaç, önceki akşam 20 yıl sonra kapılarını açan Dalmaz Center'da sahne aldı. Ortaç, Chloe Loughnan'la boşandıktan sonra geçtiğimiz gün ortaya çıkan hakkındaki aşk iddiasına şu yanıtı verdi: "Aşk, aklıma gelmiyor. Sağlık, aşktan daha önemli."
EĞLENCEYE DALDILAR
Mekan sahibi 75 yaşındaki Mehmet Dalmaz, kendinden 30 yaş küçük eşi Zühre Dalmaz'la konseri izledi.
DOĞAN SAVAŞ
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