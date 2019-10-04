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Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezona 'merhaba' diyor!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.10.2019
BÜYÜK GÜN YARIN

ATV'nin izlenme rekorları kıran fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' için heyecanlı bekleyiş yarın sona eriyor. Yeni sezonda sunuculuğunu ’nun üstlendiği yarışma, açılışı Arda Ayten’in cevaplayacağı 1 milyon liralık soruyla yapacak.

ATV'nin izlenme rekorları kıran fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' için heyecanlı bekleyiş yarın sona eriyor.

BÜYÜK GÜN YARIN AKŞAM

Sunucu koltuğunda Kenan İmirzalıoğlu'nun oturacağı yarışma, yarın akşam saat 20.00'de yeni sezona 'merhaba' diyecek.

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