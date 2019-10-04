Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezona 'merhaba' diyor!
Giriş Tarihi: 04.10.2019
ATV'nin izlenme rekorları kıran fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' için heyecanlı bekleyiş yarın sona eriyor. Yeni sezonda sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışma, açılışı Arda Ayten’in cevaplayacağı 1 milyon liralık soruyla yapacak.
ATV'nin izlenme rekorları kıran fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' için heyecanlı bekleyiş yarın sona eriyor.
BÜYÜK GÜN YARIN AKŞAM
Sunucu koltuğunda Kenan İmirzalıoğlu'nun oturacağı yarışma, yarın akşam saat 20.00'de yeni sezona 'merhaba' diyecek.
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