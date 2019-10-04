Serdar Ortaç’la ayrılan Chloe Loughnan’ın aldığı reklamlara boşanma indirimi!
Popçu Serdar Ortaç’la evliyken sosyal medyadaki her bir reklam paylaşımından 80 bin lira kazanan Chloe Loughnan’dan aldığı ücrete boşanma indirimi geldi. İrlandalı model, markalardan gelen teklifler azalınca fiyatı 10 bin liraya çekmek zorunda kaldı...
Serdar Ortaç'la evliyken reklam paylaşımlarıyla paraya para demeyen Chloe Loughnan'ın eski günlerinden eser yok... 5 yıllık evliliğini ağustosta bitiren İrlandalı model, boşanma sonrası ülkesine dönmek zorunda kalmıştı.
Ülkesinde umduğunu bulamayan 27 yaşındaki model, geçtiğimiz hafta İstanbul'da reklama kaldığı yerden devam etti. Önceki gün bir güzellik merkezinden paylaşım yapan Chloe'nin reklam ücretine de boşanma ayarı yaptığı öğrenildi. Daha önce paylaşım başına 80 bin lira alan Chloe, konuşulanlara göre bu rakamı 10 bin liraya çekti.
Chloe, önceki gün de Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinin reklamını yaptı.
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