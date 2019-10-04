Merakla beklenen film vizyonda... Joker filmi konusu nedir? Joker filmi oyuncuları kimdir?

Aylardır merakla beklenen Joker filmi vizyona girdi. İlk gününden gişede büyük ilgi gören Joker filmi konusu nedir? Joker filmi oyuncuları kimdir? DC Comics’in çizgi romanlarında Batman evreninde yer alan Joker karakteri, Batman’ın en büyük düşmanlarından birisidir. Joker’in gençliğine odaklanacak film eleştirmenlerden büyük övgü aldı. Peki, Joker filmi konusu nedir?

Joker filmi konusu nedir? Joker filmi oyuncuları kimdir? Vizyona girdiği ilk günden milyonlarca dolar hasılat yapmaya başlayan Joker filmi konusu merak edilmeye başlandı. Joker oyuncuları kimdir? 4 Ekim itibariyle vizyona giren film aylardır bekleniyordu. Warner Bros., Kuzey Amerika'da filmin önemli bir başarı elde edeceğini düşünüyor. Ancak Los Angeles ve New York'ta sinema salonlarında alınacak ek güvenlik önlemleri filmin izleyici sayısını düşürebilir. Joker'in gösterimlerinde şu ana kadar bir şiddet olayı olduğu duyurulmadı.

JOKER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta kimsesi olmayan bir zavallıdır.İnsanlarla devamlı olarak bağ kurmayı amaçlayan Arthur, hayatını yüzüne taktığı iki maske ile idame ettirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur'u en yakın arkadaşı olan annesi Happy adıyla çağırır.

Bu lakap, Arthur'un içindeki acıyı gizlemesine yardımcı olur. Ancak maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide toluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri'nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.

JOKER KİMDİR?

Joker filminde Joaquin Phoenix, canlandırdığı karakter için 52 kilo verdi. 44 yaşındaki oyuncu Joaquin Phoenix, Arthur Fleck karakterinin "gerçekten zayıf" olması gerektiğini düşünen yönetmen Todd Phillips'in isteği üzerine 52 vermeyi kabul etti. Doktor rehberliğinde kilosunu dikkatlice kaybeden Phoenix, zihinsel olarak kilo kaybıyla mücadele ettiğini fakat fiziksel olarak beklediğinden daha iyi hissettiğini keşfetti.

Phoenix, "Sanırım benim için ilginç olan şey, vücudumu daha önce yapamadığım şekillerde hareket ettirebilmemdi" dedi.

Phoenix daha önce rol için kilo vermek istemediğini söylemişti, çünkü kısa sürede çok kilo vermekten çekinmişti.

JOKER FİLMİ OYUNCULARI

Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Marc Maron, Bill Camp, Shea Whigham, Glenn Fleshler, Douglas Hodge ve Brian Tyree Henry gibi efsane oyuncular, yardımcı rollerde yer alıyor.